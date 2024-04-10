Троссар: Момент із Сака наприкінці матчу? Для мене це виглядало як чистий пенальті

Нападник Арсеналу висловився про нічию з Баварією у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал зіграв із мюнхенською Баварією у результативну нічию з рахунком 2:2.

Нападник "канонірів" Леандро Троссар, який став автором другого гола у ворота баварців, поділився враженнями від результату цього протистояння на Емірейтс Стедіум.

"Ми так добре почали. Могли забити два-три голи, коли повели в рахунку. Але ви бачите, яку якість має Баварія, щоб завдати нам шкоди навіть в такій ситуації.

Я допоміг команді забити гол, тому я задоволений цим. Я завжди намагаюся робити все на полі, що можу. Сподіваюся, я зможу допомогти в наступні кілька тижнів. У нас така чудова команда, і ми знаємо, що в гостях у Баварії буде важко. Якщо ми зіграємо на своєму найкращому рівні, то зможемо перемогти кого завгодно.

Момент із Сака наприкінці матчу? Для мене це виглядало як чистий пенальті. Це був явний контакт", — сказав Троссар у коментарі для TNT Sports.

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