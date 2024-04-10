Артета: Якщо ви робите помилки, вас карають

Керманич Арсеналу висловився про нічию з Баварією у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета поділився враженнями від результату цього протистояння на Емірейтс Стедіум.

"Ми почали досить добре, домінували і нічого не пропустили. Ми забили дійсно хороший гол, і відразу після цього матч був зовсім іншим. Ми віддали м'яч нашим суперникам, і вони забили, що створило певну невпевненість у хлопців, через що ми пропустили другий гол.

Це Ліга чемпіонів: якщо ви робите помилки, вас карають. Ми не робили багатьох простих речей за нашими звичайними стандартами. Ми дозволили їм мати вільний простір для забігань, і Баварія дуже небезпечна в цьому плані. Але навіть при рахунку 2:1 ми були зібрані, намагалися знайти свій ритм і не намагалися квапити події.

Я дуже вірю, що ми зможемо поїхати до Мюнхена та перемогти їх. Ми повинні дуже добре підготуватися", — цитує слова Мікеля Артети офіційний сайт УЄФА.

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