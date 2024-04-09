Лунін зіграє з перших хвилин проти Манчестер Сіті

Український голкіпер вийде у стартовому складі Реала на чвертьфінал Ліги чемпіонів.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між мадридським Реалом та Манчестер Сіті, яке пройде на іспанському Сантьяго Бернабеу.

Тренерський штаб Карло Анчелотті вже визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому традиційно в період травм Тібо Куртуа знайшлося місце для українського голкіпера Андрія Луніна.

Стартовий склад Реала: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Чуамені, Менді — Вальверде, Камавінга, Беллінгем, Кроос — Вінісіус Жуніор, Родріго

Запасні: Кепа, Фран, Мілітао, Начо, Модрич, Хоселу, Лукас Васкес, Себальйос, Фран Гарсія, Браїм Діас, Гюлер

Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, 9 квітня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.