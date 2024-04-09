Рюдігер: План на матч з Сіті? Контролювати Фодена, Де Брюйне та Голанда

09 квітня 2024

Рюдігер, getty images

Німець впевнений у своїй команді.

Захисник Реала Антоніо Рюдігер висловився про майбутній матч з Манчестер Сіті в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"Цей сезон був чудовим як для мене, так і для команди. Я цілком задоволений. Але, зрештою, це не має значення, ми знаємо важливість цього турніру для клубу, і ніщо не має значення, якщо в підсумку ми не пройдемо далі.

В минулому сезоні вдома ми гарно зіграли проти Сіті на Бернабеу. Думаю, ми добре контролювали Голанда, який отримував мало пасів. На цю гру буде той самий план: намагатися контролювати таких гравців, як Фоден, Де Брюйне та Голанд", — сказав Рюдігер.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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