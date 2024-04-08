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Гвардіола: Ніколи не назву Анчелотті поганим тренером у тактичному плані

08 квітня 2024

КАРЛО АНЧЕЛОТТІ, GETTY IMAGES

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про тренерські якості Карло Анчелотті.
"Ви не розумієте, що означає бути хорошим тренером. Якості тренера — це не тільки питання тактики. Мільйони факторів.
Але я ніколи не назву Карло Анчелотті поганим тренером у тактичному плані.
В іншому разі він би не поставив Андреа Пірло чи Тоні Крооса на позицію опорного півзахисників і не адаптував би позицію під Беллінгема.
Ми в Манчестері це розуміємо", — сказав головний тренер Сіті Гвардіола. 
Реал і Манчестер Сіті зіграють у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. 

Джерело: AS

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