Гвардіола: Ніколи не назву Анчелотті поганим тренером у тактичному плані

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про тренерські якості Карло Анчелотті.
"Ви не розумієте, що означає бути хорошим тренером. Якості тренера — це не тільки питання тактики. Мільйони факторів.
Але я ніколи не назву Карло Анчелотті поганим тренером у тактичному плані.
В іншому разі він би не поставив Андреа Пірло чи Тоні Крооса на позицію опорного півзахисників і не адаптував би позицію під Беллінгема.
Ми в Манчестері це розуміємо", — сказав головний тренер Сіті Гвардіола.
Реал і Манчестер Сіті зіграють
у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.