Гвардіола: Ніколи не назву Анчелотті поганим тренером у тактичному плані

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про тренерські якості Карло Анчелотті.

"Ви не розумієте, що означає бути хорошим тренером. Якості тренера — це не тільки питання тактики. Мільйони факторів.

Але я ніколи не назву Карло Анчелотті поганим тренером у тактичному плані.

В іншому разі він би не поставив Андреа Пірло чи Тоні Крооса на позицію опорного півзахисників і не адаптував би позицію під Беллінгема.

Ми в Манчестері це розуміємо", — сказав головний тренер Сіті Гвардіола.