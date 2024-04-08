Тухель перед Арсеналом: Баварії потрібно зіграти, як із Манчестер Сіті — але з іншим результатом

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Баварії Томас Тухель розповів, як його команда має зіграти проти Арсеналу.

Головний тренер мюнхенського клубу в контексті зустрічі з "канонірами" відповів на запитання про чвертьфінал минулого сезону, коли Баварія програла Манчестер Сіті (0:3 — перший матч, 1:1 — другий).

"Я очікую таку ж гру, таку ж пристрасть, але інший результат. Тоді це було важко прийняти. Не було відчуття, що рахунок мав бути 3:0.

Тому ми від самих себе очікуємо такий рівень гри. Нам потрібно зіграти на такому рівні", — сказав головний тренер Баварії Томас Тухель.