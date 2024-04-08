РБ Лейпциг
0
Реал Мадрид
1
13 лютого
22:00
Копенгаген
1
Манчестер Сіті
3
13 лютого
22:00
Лаціо
1
Баварія
0
14 лютого
22:00
ПСЖ
2
Реал Сосьєдад
0
14 лютого
22:00
Інтер
1
Атлетіко
0
20 лютого
22:00
ПСВ
1
Боруссія Дортмунд
1
20 лютого
22:00
Порту
1
Арсенал
0
21 лютого
22:00
Наполі
1
Барселона
1
21 лютого
22:00
Баварія
3
Лаціо
0
05 березня
22:00
Реал Сосьєдад
1
ПСЖ
2
05 березня
22:00
Манчестер Сіті
3
Копенгаген
1
06 березня
22:00
Реал Мадрид
1
РБ Лейпциг
1
06 березня
22:00
Арсенал
1
Порту
0
12 березня
22:00
Барселона
3
Наполі
1
12 березня
22:00
Боруссія Дортмунд
2
ПСВ
0
13 березня
22:00
Атлетіко
2
Інтер
1
13 березня
22:00
Арсенал
-
Баварія
-
09 квітня
22:00
Реал Мадрид
-
Манчестер Сіті
-
09 квітня
22:00
ПСЖ
-
Барселона
-
10 квітня
22:00
Атлетіко
-
Боруссія Дортмунд
-
10 квітня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетіко
-
16 квітня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
16 квітня
22:00
Баварія
-
Арсенал
-
17 квітня
22:00
Манчестер Сіті
-
Реал Мадрид
-
17 квітня
22:00

Енріке: Грати проти Барселони для мене складно з емоційної точки зору

08 квітня 2024

Енріке, getty images

Іспанський фахівець багато часу віддав Барсі.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував двобій з каталонською Барселоною в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Грати проти Барселони для мене складно з емоційного погляду, але водночас це цікаво. Я хочу добре виконати свою роботу. Я хочу, щоб моя команда виграла цей матч. Я хочу показати їм і собі, що, як професіонал я перебуваю на найвищому рівні. А для цього потрібно перемогти Барсу.

Щоб уразити їх, ми повинні показати себе з найкращого боку. Барселона — клуб дуже високого рівня. Це хороша команда. Нам буде дуже складно, але я думаю, що ми також перебуваємо на дуже високому рівні. Зараз ПСЖ переживає хороший момент, і я впевнений, що ми зможемо вибити їх.
Чвертьфінал Ліги чемпіонів — це два дуже складні матчі. Ми постараємося виграти першу гру. І я думаю, що ми готові до цього протистояння", — заявив іспанський фахівець.
Перший матч між ПСЖ та Барселоною відбудеться десятого квітня, о 22:00 за київським часом.

Джерело: El Mundo Deportivo

команди
   