Енріке: Грати проти Барселони для мене складно з емоційної точки зору

Іспанський фахівець багато часу віддав Барсі.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував двобій з каталонською Барселоною в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Грати проти Барселони для мене складно з емоційного погляду, але водночас це цікаво. Я хочу добре виконати свою роботу. Я хочу, щоб моя команда виграла цей матч. Я хочу показати їм і собі, що, як професіонал я перебуваю на найвищому рівні. А для цього потрібно перемогти Барсу.

Щоб уразити їх, ми повинні показати себе з найкращого боку. Барселона — клуб дуже високого рівня. Це хороша команда. Нам буде дуже складно, але я думаю, що ми також перебуваємо на дуже високому рівні. Зараз ПСЖ переживає хороший момент, і я впевнений, що ми зможемо вибити їх.

Чвертьфінал Ліги чемпіонів — це два дуже складні матчі. Ми постараємося виграти першу гру. І я думаю, що ми готові до цього протистояння", — заявив іспанський фахівець.

Перший матч між ПСЖ та Барселоною відбудеться десятого квітня, о 22:00 за київським часом.