Габріел Жезус: Арсенал повинен тримати в голові — це все ще Баварія, незалежно від того, що вони програли минулий матч

Нападник Арсеналу Габріел Жезус поділився думками напередодні матчу проти Баварії.
"Усі знають історію Баварії. Вони виграли багато титулів — як і в Лізі чемпіонів, так і в Бундеслізі.
Усі розуміють приголомшливу майстерність футболістів у цій команді, і не має значення, що в них були труднощі в останніх двох-трьох матчах — це, як і раніше, Баварія, і вони можуть завдати нам труднощів.
Це те, що ми повинні тримати в голові — це все ще Баварія, незалежно від того, що вони програли минулий матч", — сказав футболіст Арсеналу Габріел Жезус.
Арсенал і Баварія зіграють
9 квітня у чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів.