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Габріел Жезус: Арсенал повинен тримати в голові — це все ще Баварія, незалежно від того, що вони програли минулий матч

08 квітня 2024

ГАБРІЕЛ ЖЕЗУС, GETTY IMAGES

Футболіст дав свій коментар.

Нападник Арсеналу Габріел Жезус поділився думками напередодні матчу проти Баварії.
"Усі знають історію Баварії. Вони виграли багато титулів — як і в Лізі чемпіонів, так і в Бундеслізі.
Усі розуміють приголомшливу майстерність футболістів у цій команді, і не має значення, що в них були труднощі в останніх двох-трьох матчах — це, як і раніше, Баварія, і вони можуть завдати нам труднощів.
Це те, що ми повинні тримати в голові — це все ще Баварія, незалежно від того, що вони програли минулий матч", — сказав футболіст Арсеналу Габріел Жезус.
Арсенал і Баварія зіграють 9 квітня у чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів. 

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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