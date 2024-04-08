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Артета про поразки від Баварії в минулому: Арсенал має довести, що став кращим

08 квітня 2024

МІКЕЛЬ АРТЕТА, GETTY IMAGES

Напередодні гри наставник дав свій коментар.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета вважає Баварію командою топ-рівня.
"Перед нами стоїть серйозне завдання — зіграти проти одного з найуспішніших клубів у Лізі чемпіонів. Ми з нетерпінням чекаємо цього.
Баварія — це топова команда, і я великий шанувальник Томаса Тухеля і того, як він вибудовує свої команди. Я багато чому навчився від нього.
Якщо детально проаналізувати Баварію, то розумієш, що це топ-команда. Нам потрібно добре підготуватися і провести гру так, як ми хочемо. Якщо ми це зробимо, у нас є шанс на перемогу.
Що стосується поразок від Баварії в минулому, то це вже історія. Ми повинні довести, що стали кращими.
За останні кілька місяців ми багато чому навчилися. Це виклик, і ми дуже раді бути його частиною", — сказав головний тренер Арсеналу Мікель Артета.
Арсенал і Баварія зіграють 9 квітня у чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів. 

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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