Стрічка новин

18:30

Аке і Вокер не зіграють проти Реала

17:24

Рюдігер перед матчем з Манчестер Сіті: Це буде важка гра, але ми — Реал Мадрид

16:22

Анчелотті: Ми вважаємо, що перевершуємо Манчестер Сіті в певних аспектах гри

09:00

Луїс Енріке: Барселона? Хочу побачити величне видовище

19:35

Мбаппе: Кожен рік цей період є переломним через Лігу чемпіонів, я готовий

08:30

Гюндоган назвав найбажанішого суперника в цьогорічній Лізі чемпіонів

15:17

Тухель: Баварія прагне потрапити у фіналі Ліги чемпіонів, попри невдалий сезон

21:29

Мюллер: Це вже не той Арсенал, з яким Баварія впевнено справлялася в минулому

17:57

Енріке: Відпочинок Барселони у десять днів? У моїй ситуації я кажу, що найкраще зіграти три матчі

16:29

Тухель: Ми здатні обіграти Арсенал