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Аке і Вокер не зіграють проти Реала

08 квітня 2024

Кайл Вокер, Getty Images

Захисники пропустять майбутній поєдинок.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті вирушить до Мадрида, щоб зіграти проти Реала. 

Стало відомо, що в майбутньому матчі не зіграють Натан Аке і Кайл Вокер. У захисників ушкодження, внаслідок чого вони опинилися поза заявкою. 

Заявка Сіті

Рубен Діаш, Джон Стоунз, Матео Ковачич, Ерлінг Голанд, Джек Гріліш, Джеремі Доку, Родріго, Кевін Де Брюйне, Стефан Ортега Морено, Хуліан Альварес, Бернардо Сілва, Серхіо Гомес, Йошко Гвардіола, Мануель Аканжі, Матеус Нунес, Едерсон, Скотт Карсон, Філ Фоден, Оскар Бобб, Махамаду Сусохо, Ріко Льюїс. 

Матч Реал — Манчестер Сіті відбудеться у вівторок, 9 квітня, о 22:00. 

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