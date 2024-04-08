Рюдігер перед матчем з Манчестер Сіті: Це буде важка гра, але ми — Реал Мадрид

Німець впевнений у своїй команді.

Центральний захисник мадридського Реалу Антоніо Рюдігер висловився про майбутній матч з Манчестер Сіті в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Його слова наводить BBC.

"Це буде важка гра, але ми — Реал Мадрид. Ми впевнені в собі, і я відчуваю, що ми в хорошій формі та гарному настрої. Наша команда — це справжня родина.Ми повинні показати це на полі, і я абсолютно впевнений, що ми це зробимо.

Ми не будемо просто сидіти і дивитися, як "Сіті" володіє м'ячем, але, звичайно, це теж частина гри. Будуть моменти, коли ми будемо просуватися вперед, але також будуть моменти, коли нам доведеться більше захищатися. Ми готові це робити, що б не трапилося", — заявив Рюдігер.