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Рюдігер перед матчем з Манчестер Сіті: Це буде важка гра, але ми — Реал Мадрид

08 квітня 2024

Рюдігер, getty images

Німець впевнений у своїй команді.

Центральний захисник мадридського Реалу Антоніо Рюдігер висловився про майбутній матч з Манчестер Сіті в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Його слова наводить BBC.

"Це буде важка гра, але ми — Реал Мадрид. Ми впевнені в собі, і я відчуваю, що ми в хорошій формі та гарному настрої. Наша команда — це справжня родина.Ми повинні показати це на полі, і я абсолютно впевнений, що ми це зробимо. 

Ми не будемо просто сидіти і дивитися, як "Сіті" володіє м'ячем, але, звичайно, це теж частина гри. Будуть моменти, коли ми будемо просуватися вперед, але також будуть моменти, коли нам доведеться більше захищатися. Ми готові це робити, що б не трапилося", — заявив Рюдігер.

Джерело: BBC

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