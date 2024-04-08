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Анчелотті: Ми вважаємо, що перевершуємо Манчестер Сіті в певних аспектах гри

08 квітня 2024

Анчелотті, getty images

На нас чекає фантастичний двобій.

Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті поділився очікуваннями від матчу з Манчестер Сіті в рамках 1/4 фіналу ЛЧ. Його слова наводить AS.

"Важливо показати себе з найкращого боку, ментальний аспект також має значення. Ми повинні проявити на полі хоробрість і характер. У нас був час підготуватися до матчу, впевнений, що ми покажемо все, на що здатні.

Це буде вражаюча гра. Обидві команди дуже якісні, у кожної з них свої особливості, тому гра буде дуже цікавою з тактичної точки зору.
Ми вважаємо, що перевершуємо суперника в певних аспектах гри, а вони кращі за нас у чомусь іншому. Перевагу буде видно після закінчення 180 хвилин, коли стане зрозуміло, хто вийде в наступну стадію", — заявив Анчелотті.
Матч між Реалом та Манчестер Сіті відбудеться дев'ятого квітня, о 22:00 за київським часом.

Джерело: AS

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