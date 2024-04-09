Реал Мадрид — Манчестер Сіті. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 09.04.2024

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 9 квітня та розпочнеться о 22:00.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між мадридським Реалом та Манчестер Сіті, яке пройде на іспанському Сантьяго Бернабеу.

[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА

ВІВТОРОК, 9 КВІТНЯ, 22:00. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНСУА ЛЕТЕКСЬЄ (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Як то кажуть, вітаємо, давно не бачилися? Нотка сарказму в цьому випадку, звичайно, ще й як присутня, адже третій сезон поспіль мадридський Реал вимушений зустрітися з Манчестер Сіті в рамках плей-оф Ліги чемпіонів, тому витрачати час на знайомство обом командам не доведеться. Проте цього разу замість півфіналу протистояння іспанського та англійського грандів відбудеться на більш ранній стадії — у рамках 1/4 фіналу, причому також саме у тій сітці, яку за підсумками жеребкування багато вболівальник прозвали "шляхом сильних". Як можете пам'ятати, позаминулий рік завершився успіхом для мадридського гранда, коли "вершкові" після звитяги над манкуніанцями у прагматичному стилі впоралися у фіналі з Ліверпулем. Минулий же рік ви пам'ятайте ще краще, і тоді вже Мадрид зупинився на стадії 1/2 фіналу, а Манчестер Сіті у підсумку виграв свій перший в історії "вухатий" трофей у непростому фінальному матчі з міланським Інтером.

Говорячи окремо про Реал, підопічні Карло Анчелотті проводять просто якийсь феноменальний сезон із погляду загальних результатів. Подумати тільки: на рахунку "вершкових" у кампанії-2023/24 наразі лише дві поразки з урахуванням матчів у всіх турнірах! Та й перша з них датована аж кінцем вересня минулого року в рамках 6-го туру Ла Ліги, а друга сталася вже в овертаймах 1/8 фіналу Кубка Іспанії – обидва рази кривдниками Андрія Луніна та компанії тоді стали принципові суперники з мадридського Атлетіко. Як можна зрозуміти за сказаним вище, в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, враховуючи такі результати, проблем у гравців Реала не спостерігається. Із перевагою над каталонською Барселоною у вісім очок команда Анчелотті стрімко рухається до чергового чемпіонства, тож може зі спокійною душею акцентуватись на серйозному опоненті у Лізі чемпіонів, бо РБ Лейпциг, відверто кажучи, пограв на нервах Реала на стадії 1/8 фіналу ЛЧ.

А ось Манчестер Сіті потрапив до чвертьфіналу найпрестижнішого єврокубка, можна сказати, майже автоматично, адже данський Копенгаген серед усіх учасників плей-оф на паперы як за набором, так і за класом виконавців виглядав найлегшим жеребом серед усіх можливих, незважаючи на свою сенсаційну кампанію під час групової стадії Ліги чемпіонів. Проте на цьому етапі, мабуть, з подарунками долі для команди Хосепа Гвардіоли все закінчилося. Немає жодних сумнівів, що кінцівка саме цього сезону буде вкрай складною для "містян", адже команда може взагалі завершити кампанію без виграних трофеїв, як би це дивно не звучало в контексті чинного володаря требла.

У таблиці АПЛ Манчестер Сіті перебуває лише на третьому місці, відстаючи від Арсеналу та Ліверпуля на одне очко за сім поєдинків до кінця сезону. Також попереду у "містян" півфінал Кубка Англії з Челсі, але навіть не це є головною проблемою Сіті. Справа в тому, що для колективу Гвардіоли цей футбольний рік запам'ятається невтішною тенденцією з практично відсутністю перемог у матчах із топовими суперниками Прем'єр-ліги. На тлі того, що мадридський Реал апріорі і традиційно має в Лізі чемпіонів репутацію вкрай незручного суперника, сумніви щодо майбутнього захисту титулу у виконанні гравців Манчестер Сіті з'являються самі собою, але це лише робить дане протистояння ще більш інтригуючим і "нечитаним".

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що дуже незначними фаворитами цього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 2,64, тоді як потенційний успіх Мадрида оцінюється показником 2,86. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,65. Шанси "вершкових" на прохід до наступної стадії — 2,59, а "містян" — 1,55.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Чуамені, Рюдігер, Менді — Вальверде, Кроос, Камавінга, Беллінгем — Вінісіус Жуніор, Родріго Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Стоунз, Діаш, Аканджі — Де Брюйне, Родрі, Бернарду — Фоден, Голанд, Гріліш Не зіграють: Куртуа, Алаба — Аке, Вокер Під питанням: ... — Гвардіол ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА