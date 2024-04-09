Арсенал — Баварія. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 09.04.2024

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 9 квітня та розпочнеться о 22:00.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між лондонським Арсеналом та мюнхенською Баварією, яке пройде на англійському Емірейтс Стедіум.

[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА

ВІВТОРОК, 9 КВІТНЯ, 22:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЛЕНН НЮБЕРГ (ШВЕЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Арсенал під керівництвом Мікеля Артети стрімко прогресував за останні два сезони, але не варто забувати, скільки для цього довелося пройти труднощів, швидкоплинних злетів та болісних падінь, щоб досягти того рівня, який ми бачимо від лондонців сьогодні. "Каноніри" минулими вихідними очолили турнірну таблицю АПЛ, випередивши Ліверпуль за різницею забитих і пропущених, але це, всупереч поширеній думці серед деяких уболівальників, не означає, що вони мають намір та мусять зробити повноцінний акцент виключно на один із турнірів, щоб довести справу до виграного трофею. Аж надто давно Аосеналу не було в Лізі чемпіонів після тривалої кризи, щоб зараз зупинятися на досягнутому мінімумі.

Арсенал востаннє грав у чвертьфіналі Ліги чемпіонів у далекому 2010 році, а тепер має зустрітися зі своїм принциповим єврокубковим суперником, який свого часу подарував "канонірам" предостатньо неприємних спогадів. Перерва від виступів у найпрестижнішому єврокубку розпочалася для клубу з Північного Лондона саме після тих відомих 10:2 на користь Баварії за підсумками двоматчевого протистояння у 2017 році. Десь ментально, напевно, в Арсеналі дуже воліють поквитатися з німецьким грандом, особливо поточні обставини теоритично дозволяють це зробити, але в першу чергу – це, звісно, результат, а друге – ми маємо отримати відповідь на питання, наскільки команда Артети готова тягнути два фронти до переможного кінця чисто у фізичному плані та чи готова взагалі, бо якщо в АПЛ гравців Арсеналу колекціонують перемога за перемогою та "сухий" матч за "сухим" матчем, то протистояння з незручним та "антифутбольним" Порту в 1/8 фіналу доставило їх багато проблем.

Тим не менш, ще зовсім нещодавно і уявити було неможливо, що Арсенал у плей-оф Ліги чемпіонів буде вважатися фаворитом проти Баварії, проте реальність зараз така, що поки лондонці на підйомі і з кожним новим кроком наближаються до свого піку, то мюнхенці проводять один з найгірших сезонів у своїй сучасній історії домінування в німецькому футболі. Баєр Леверкузен ось-ось офіційно зніме своє "неверкузенське" прокляття і буде оголошений в якості тріумфатора Бундесліги-2023/24, хоча, заради справедливості, баварці вже давно змирилися з цим і просто зобов'язані робити повноцінний акцент на Лігу чемпіонів у спробах врятувати сезон. Але, знову ж таки, такий потенційний результат нині виглядає як казка і апріорі сприйматиметься як сенсація, незважаючи на те, що ми зараз говоримо про величну мюнхенську Баварію з шістьма трофеями Ліги чемпіонів на тлі нуля "вухастих" у трофейній кімнаті свого майбутнього суперника.

У своїх двох останніх матчах Бундесліги команда відомого німецького фахівця Томаса Тухеля, який, нагадаємо, офіційно залишить посаду головного тренера наприкінці сезону, зазнала поразок від дортмундської Боруссії (0:2) та непримітного Гайденгайма (2:3). Але ми не робили б серйозних висновків ґрунтуючись виключно на цих двох останніх невдачах баварців, оскільки, як писалося вище, турнірна орієнтованість "червоних" очевидна, адже вона за фактом залишилася лише одна. Головний аргумент Баварії проти нинішнього лідера АПЛ — це зірковий англійський бомбардир Гаррі Кейн, якому, можливо, поки що дуже не щастить із командними трофеями протягом кар'єри, але забивати від цього менше він не стає. На додачу, Арсенал для Кейна та його одноклубника Еріка Даєра — це більш ніж просто суперник із урахуванням наявності в обох багаторічного північнолондонського бекграунду в Тоттенгемі. Головна ж проблема Баварії — це лінія оборони, від якої можна очікувати всього чого завгодно, тоді як її систематичні позиційні провали — саме те, що потрібно переважно атакуючому та контролюючему м'яч Арсеналу.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу лондонського Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,77, тоді як потенційний успіх Баварії оцінюється показником 4,75. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,05. Шанси "канонірів" на прохід до наступної стадії — 1,66, а баварців — 2,33.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Томіясу — Едегор, Райс, Гаверц — Сака, Жезус, Мартінеллі Баварія: Ноєр — Кімміх, де Лігт, Даєр, Геррейру — Лаймер, Горецка — Сане, Мусіала, Коман — Кейн Не зіграють: Тімбер — Сарр, Марушич, Бухманн, Бої, Асеко Нкілі Під питанням: ... — ... ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА