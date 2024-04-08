Луїс Енріке: Барселона? Хочу побачити величне видовище

Керманич ПСЖ прокоментував прийдешній матч Ліги чемпіонів УЄФА.

Минулими вихідними французький Парі Сен-Жермен на власному полі зіграв унічию проти Клермона (1:1) в рамках двадцять восьмого туру Ліги 1.

Незважаючи на результат гри на внутрішній арені, після завершення протистояння головного тренера "червоно-синіх" Луїса Енріке більше розпитували про прийдешню дуель проти його колишньої команди, каталонської Барселони, у чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Додатковим контекстом при цьому слугувало те, що фанати ПСЖ під час гри кілька разів вигукували образи на адресу іспанського гранда.

"Я хотів би побачити велике видовище, велике шоу за участі двох великих команд. Але також я хотів би побачити чесну гру.

У спорті, як і в житті, ви часто виграєте, але часто програєте, і я завжди поважаю всіх суперників, суддів, гравців суперника і сім’ї гравців суперника. Тому що коли моя сім’я сумна, сім’я суперника щаслива.

Я сподіваюсь, що Парі Сен-Жермен переможе", — заявив іспанський фахівець.

Перший матч проти каталонської Барселони в чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА французький ПСЖ проведе на власному полі 10 квітня.