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Мбаппе: Кожен рік цей період є переломним через Лігу чемпіонів, я готовий

07 квітня 2024

Кіліан Мбаппе - Getty Images

Коментар від форварда стосовно матчів у головному єврокубку.

Кіліан Мбаппе розповів щодо майбутніх матчів у Лізі чемпіонів. 

"Настав час для великих гравців, і я готовий до цього", — цитує Кіліана Mundo Deportivo. 

"Як завжди, я не збираюся ховатися. Кожен рік цей період є переломним. Коли настане кінець квітня, ми матимемо чіткіше уявлення про сезон. Я впевнений, що ми віддамо все, відтоді результат у руках Бога". 

У чвертьфіналі головного єврокубка ПСЖ зустрінеться з Барселоною, перша зустріч відбудеться на Парк де Пренс 10 квітня, а матч-відповідь 16 квітня на Монжуїку. 

Джерело: El Mundo Deportivo

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