Гюндоган назвав найбажанішого суперника в цьогорічній Лізі чемпіонів

Не важко здогадатись, із огляду на кар’єру футболіста.

Каталонська Барселона в цьому сезоні вже дісталась до чвертьфінального раунду Ліги чемпіонів УЄФА, де змагатиметься за можливість продовжувати боротьбу за трофей проти французького Парі Сен Жермен.

Однак зупинятись на цьому етапі змагань колектив Хаві точно не має намірів, про що свідчить коментар одного з ключових виконавців команди — німецького півзахисника Ілкая Гюндогана.

"Звичайно, я хотів би зустрітись із Манчестер Сіті у фіналі! Але головна увага приділяється самому факту участі Барселони в цьому можливому фіналі.

Зіграти там було б чимось надзвичайним, і неважливо, хто б тоді був перед нами. Сіті? Це надзвичайна команда і, напевно, саме вона має найкращі шанси потрапити у фінал серед інших", — заявив німецький виконавець.

Нагадаємо, що жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу розвело Барселону та колишній клуб Гюндогана, Манчестер Сіті, по різні боки турнірної сітки, тому зустрітись вони можуть лише у вирішальній грі.