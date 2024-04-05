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Тухель: Баварія прагне потрапити у фіналі Ліги чемпіонів, попри невдалий сезон

05 квітня 2024

Томас Тухель, gettyimages

Головний тренер Баварії Томас Тухель озвучив плани команди на кінцівку сезону.

Баварія майже не має шансів на перемогу в Бундеслізі, але команда потрапила до вісімки найкращих у Лізі чемпіонів. Тож головний тренер мюнхенців Томас Тухель вважає, що це скрасити сезон можна потраплянням як мінімум у фінал ЛЧ.

"Яким би невдалим не був сезон, ми все ще маємо одну мету – потрапити на Вемблі. Потрібно викладатися на повну щодня.

Ми не можемо дозволити нашим впевненості та амбіціям послабити навіть на один відсоток. Ми незадоволені ситуацією, що склалася, але зробимо все, що в наших силах, щоб вичавити з неї максимум", – сказав Тухель.

Баварія зустрінеться з Арсеналом в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. 

Джерело: Bayern & Germany

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