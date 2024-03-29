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Роналдо визнаний найкращим гравцем, який не вигравав Лігу чемпіонів за версією FourFourTwo

29 березня 2024

Роналдо Гравець - Getty Images

Зірковому форварду не вдалося здобути перемогу у головному єврокубку.

Роналдо є найкращим гравцем, який жодного разу не вигравав Лігу чемпіонів — повідомляє FourFourTwo

Не дивлячись на виступи у Інтері, Реалі та інших командах форварду вдалося дійти лише до півфіналу головного єврокубка. 

Повний список гравців виглядає наступним чином: Роналдо, Роберто Баджо, Златан Ібрагімович, Джанлуїджі Буффон, Лотар Маттеус, Павел Недвед, Ерік Кантона, Франческо Тотті, Габріель Батістута, Денніс Бергкамп. 

За час своєї кар'єри Роналдо вигравав чемпіонат і Кубок Іспанії, Кубок володарів кубків, Кубок УЄФА, Копа Америка, два Золотих м'ячі, чемпіонат світу та інші трофеї. 

Джерело: FourFourTwo

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