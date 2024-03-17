Сімеоне: Боруссія — це складний суперник

Але інші варіанти ще складніше.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився про результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів за підсумками якого його команда зустрінеться з дортмундською Боруссією. Цитує аргентинця Mundo Deportivo.

"Гадаю, нам дістався міцний суперник. Німецькі команди завжди були сильні. Ми чудово знаємо, яка атмосфера чекає нас у матчі-відповіді, так що нам потрібна відмінна гра в першій зустрічі в Мадриді.

Це складний суперник, який минулого сезону до останнього боровся у чемпіонаті з Баварією, показавши характер.

Цього року вони більш-менш схожі з нами за становищем у турнірній таблиці. Це буде важкий матч. Німецькі команди історично були дуже жорсткими, і ми не очікуємо нічого іншого від цих ігор", — сказав Ель Чоло.

Перший матч 1/4 фіналу ЛЧ між Атлетіко та Боруссією відбудеться десятого березня, о 22:00 за київським часом.