Стали відомі дати та час матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Вчора, 15 березня, жереб сформував нам наступні пари суперників в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:
Арсенал (Англія) - Баварія (Німеччина)
Атлетіко (Іспанія) - Боруссія Дортмунд (Німеччина)
Реал Мадрид (Іспанія) - Манчестер Сіті (Англія)
ПСЖ (Франція) - Барселона (Іспанія)
Стало відомо, коли команди проведуть матчі.
Перші матчі: Арсенал — Баварія та Реал Ман Сіті відбудуться 9 квітня; наступного дня Атлетіко прийматиме Боруссію, а ПСЖ зустрінеться з Барселоною.
Матчі-відповіді відбудуться: Боруссія — Атлетіко та Барселона — ПСЖ — 16 квітня. Наступного дня Ман Сіті зіграє з Ман Сіті, а Баварія прийме Арсенал.
Час початку всіх матчів — 22:00 за Києвом.
Потенційні пари суперників в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів виглядають наступним чином:
Атлетіко (Іспанія) / Боруссія Дортмунд (Німеччина) - ПСЖ (Франція) / Барселона (Іспанія)
Реал Мадрид (Іспанія) / Манчестер Сіті (Англія) - Арсенал (Англія) / Баварія (Німеччина)