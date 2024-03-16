РБ Лейпциг
0
Реал Мадрид
1
13 лютого
22:00
Копенгаген
1
Манчестер Сіті
3
13 лютого
22:00
Лаціо
1
Баварія
0
14 лютого
22:00
ПСЖ
2
Реал Сосьєдад
0
14 лютого
22:00
Інтер
1
Атлетіко
0
20 лютого
22:00
ПСВ
1
Боруссія Дортмунд
1
20 лютого
22:00
Порту
1
Арсенал
0
21 лютого
22:00
Наполі
1
Барселона
1
21 лютого
22:00
Баварія
3
Лаціо
0
05 березня
22:00
Реал Сосьєдад
1
ПСЖ
2
05 березня
22:00
Манчестер Сіті
3
Копенгаген
1
06 березня
22:00
Реал Мадрид
1
РБ Лейпциг
1
06 березня
22:00
Арсенал
1
Порту
0
12 березня
22:00
Барселона
3
Наполі
1
12 березня
22:00
Боруссія Дортмунд
2
ПСВ
0
13 березня
22:00
Атлетіко
2
Інтер
1
13 березня
22:00
Арсенал
-
Баварія
-
09 квітня
22:00
Реал Мадрид
-
Манчестер Сіті
-
09 квітня
22:00
ПСЖ
-
Барселона
-
10 квітня
22:00
Атлетіко
-
Боруссія Дортмунд
-
10 квітня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Атлетіко
-
16 квітня
22:00
Барселона
-
ПСЖ
-
16 квітня
22:00
Баварія
-
Арсенал
-
17 квітня
22:00
Манчестер Сіті
-
Реал Мадрид
-
17 квітня
22:00

Стали відомі дати та час матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

16 березня 2024

Стали відомі дати та час матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

УЄФА визначилось з часом проведення поєдинків.

Вчора, 15 березня, жереб сформував нам наступні пари суперників в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:

Арсенал (Англія) - Баварія (Німеччина)
Атлетіко (Іспанія) - Боруссія Дортмунд (Німеччина)
Реал Мадрид (Іспанія) - ​Манчестер Сіті (Англія)
ПСЖ (Франція) - Барселона (Іспанія)

Стало відомо, коли команди проведуть матчі. 

Перші матчі: Арсенал — Баварія та Реал Ман Сіті відбудуться 9 квітня; наступного дня Атлетіко прийматиме Боруссію, а ПСЖ зустрінеться з Барселоною.

Матчі-відповіді відбудуться: Боруссія — Атлетіко та Барселона — ПСЖ — 16 квітня. Наступного дня Ман Сіті зіграє з Ман Сіті, а Баварія прийме Арсенал.

Час початку всіх матчів — 22:00 за Києвом.

Потенційні пари суперників в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів виглядають наступним чином:

Атлетіко (Іспанія) / Боруссія Дортмунд (Німеччина) - ПСЖ (Франція) / Барселона (Іспанія)

Реал Мадрид (Іспанія) / Манчестер Сіті (Англія) - Арсенал (Англія) / Баварія (Німеччина) 

   