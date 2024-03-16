Стрічка новин

20:43

Стали відомі дати та час матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

15:51

Енріке про жереб 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: Я дуже радий повернутися додому

15:50

Хаві: В ПСЖ бачать недосвідчену Барселону

12:48

Тухель про жереб 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: На нас безперечно чекає найважчий шлях, який тільки можна собі уявити

11:15

Член правління Баварії Еберль: Арсенал входить до числа найкращих клубів Європи

10:48

Директор Баварії Фройнд: Розвиток Арсеналу вражає, але ми — Баварія

20:51

Директор Атлетіко Бусеро: Зробимо все, щоб грати у півфіналі Ліги чемпіонів

19:48

Анчелотті: Якщо хочеш виграти Лігу чемпіонів, то маєш перемагати найкращих

19:12

Ноєр: Арсенал — дуже сильна команда

18:18

Юсте: Пишаємося, що Барселона у вісімці найкращих команд Європи