Енріке про жереб 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: Я дуже радий повернутися додому

Іспанець залишив вагомий слід в історії Барси.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився стосовно майбутнього протистояння з Барселоною в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Цитує 53-річного фахівця RMC Sport.

"Я радий, дуже радий повернутися додому. Для мене це особливе місце. Ці команди зустрічалися одна з одною кілька разів і це було видовищно.

Нам пощастило, тому що ми повертаємось до Іспанії, я повертаюся до Барселони, міста, де я провів більшу частину своєї кар'єри. Я почуваюся там чудово, це дуже позитивна новина.

Ми знали, що на цьому етапі турніру ми зустрінемося з дуже складною командою високого рівня. Протистояння складається із двох частин. Нам потрібно буде продемонструвати на полі, що ми заслуговуємо пройти далі. Фаворити з іншого боку, передбачити результат буде складно. Це дуже цікава дуель", — заявив колишній футболіст та тренер Барселони.