Хаві: В ПСЖ бачать недосвідчену Барселону

Іспанський фахівець очікує важке протистояння з парижанами.

Головний тренер Барселони Хаві відреагував на результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де синьо-гранатові зіграють із ПСЖ. Його слова наводить Mundo Deportivo.

- Вони вважають, що в нас дуже молода команда, талановита, але недосвідчена. І Луїс Енріке, і його штаб побачать, що ми маємо позитивні та негативні сторони.

Можливо, вони бачать недосвідчену команду, але ми сповнені ентузіазму та бажання провести дві чудові ігри. Ми переживаємо дуже важкі часи, а в них одна з найкращих команд у Європі та один із найкращих тренерів Європи, – сказав головний тренер Барселони.

Раніше віце-президент Барселони Рафа Юсте прокоментував жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.