Тухель про жереб 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: На нас безперечно чекає найважчий шлях, який тільки можна собі уявити

Німецький фахівець розуміє потужність "канонірів".

Головний тренер мюнхенської Баварії Томас Тухель прокоментував результат жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів за підсумками якого "рекордмайстер" зустрінеться з лондонським Арсеналом. Цитує німця офіційний сайт "ротен".

"На нас безперечно чекає найважчий шлях, який тільки можна собі уявити.Нам доведеться протистояти одній із найкращих команд Європи.

Вони стабільно грають на найвищому рівні вже два роки. Це однорідна команда. небезпечна команда, вони забивають величезну кількість голів. Але ми будемо готові. Ми знаємо свої якості і будемо намагатися їх використати задля виходу у півфінал", — заявив німецький фахівець.