Член правління Баварії Еберль: Арсенал входить до числа найкращих клубів Європи

Важкий жребій для "ротен".

Член правління спортивного відділу мюнхенської Баварії Макс Еберль висловився про майбутній двобій з лондонським Арсеналом в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт "рекордмайстер".

"Ми хочемо вийти до півфіналу, незважаючи на те, що Арсенал входить до числа найкращих клубів Європи.

За останні роки вони покращили свій рівень та результати, і тепер у них збалансована команда з неймовірною швидкістю в атаці. Вони також грають у дуже привабливий футбол.

Ми зосереджені і з нетерпінням чекаємо на це протистояння. Завжди з нетерпінням чекаєш на такі вечори", — заявив Еберль.