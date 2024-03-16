Директор Баварії Фройнд: Розвиток Арсеналу вражає, але ми — Баварія

Дуже цікава пара чвертьфіналістів ЛЧ.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Кристоф Фройнд прокоментував результат жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів за підсумками якого "рекордмайстер" зустрінеться з лондонським Арсеналом. Цитує німця офіційний сайт "ротен".

"Це складне, але привабливе жеребкування. Ми можемо розраховувати на дві захоплюючі ігри.

Розвиток Арсеналу вражає, але ми — Баварія. Нам потрібно добре виступити на виїзді в Лондоні, а вдома за підтримки наших вболівальників можливо все.

В нас є все, щоб грати у півфіналі. Якщо ми покажемо таку гру, як в останніх матчах, все буде добре", — заявив німецький функціонер.