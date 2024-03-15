Директор Атлетіко Бусеро: Зробимо все, щоб грати у півфіналі Ліги чемпіонів

З усіх можливих варіантів, "матрацники" отримали можливо найкращий жереб. Але це не точно...

Генеральний директор мадридського Атлетіко Карлос Бусеро прокоментував результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів за підсумками якого зіграє з дортмундською Боруссією. Його слова наводить Marca.

"По-перше, це гордість бути у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Ми зробимо все, що в наших силах у домашній грі, а потім відправимося за путівкою у півфінал до Дортмунда.

Легких суперників на цій стадії не буває, у них на стадіоні також чудова атмосфера, тому нам буде важко. Справа в тому, що коли залишається вісім найкращих команд, легко не може бути тому, що всі важкі та потужні, тут немає фаворитів.

Ми зіграли дуже важкий матч проти Інтера, але ми виконали свою роботу, і ми також зробимо все, щоб пройти до наступного раунду", — заявив іспанський функціонер.