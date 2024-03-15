Анчелотті: Якщо хочеш виграти Лігу чемпіонів, то маєш перемагати найкращих

Матч гідний фіналу.

Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті висловився про результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів за підсумками якої "вершкові" зустрінуться з Манчестер Сіті. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Це складний суперник, але у чвертьфіналі інакше не буває. Весь сенс полягає у тому, щоб виграти турнір, і якщо ти хочеш здобути перемогу, то маєш долати супротив найкращих.

Можливо, Манчестер Сіті і найкращі, але ми маємо це побачити на фоні нашої команди. І якщо ми хочемо виграти Лігу чемпіонів, то маємо перемогти Манчестер Сіті.

В обох команд переважає величезний оптимізм. Ми теж хочемо поборотися. Одне я можу сказати точно — Реал тут, щоб перемагати", — заявив Анчелотті.