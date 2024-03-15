Юсте: Пишаємося, що Барселона у вісімці найкращих команд Європи

Попереду важка дуель з ПСЖ.

Віце-президент каталонської Барселони Рафа Юсте прокоментував жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Цитує іспанського функціонера Marca.

"Ми пишаємося тим, що знаходимося у вісімці найкращих у Європі. Мета, яку ми поставили перед собою – пройти далі.

Гравці ПСЖ сильні, але в нас є Ламін (Ямал ред.). У тренера вистачає сміливості залучати молодих гравців і це буде дуже хороша гра.

У них є тренер, якого ми добре знаємо, але у нас також чудова команда та величезна фанатська база. Буде дуже цікаво", – сказав віце-президент Барси.