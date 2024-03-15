Облак — найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів

Словенець зробив великий внесок в перемогу Атлетіко над Інтером.

Воротаря мадридського Атлетіко Яна Облака визнано найкращим гравцем тижня у найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

31-річний словенець допоміг своїй команді пройти міланський Інтер (2:2 за підсумками двох матчів, 3:2 у серії пенальті) у 1/8 фіналу ЛЧ, відбивши два пенальті у серії одинадцятиметрових ударів та загалом зробивши чотири порятунки впродовж всього матчу-відповіді.

На нагороду також претендували голкіпер лондонського Арсеналу Давід Рая (два відбитих пенальті у серії одинадцятиметрових ударів з Порту та три порятунки), вінгер дортмундської Борусії Джейдон Санчо (один забитий м'яч у ворота ПСВ) та 17-річний захисник Барселони Пау Кубарсі (дев'ять повернень м'яча та 94% точних передач), який проти Наполі дебютував у Лізі чемпіонів.

Раніше стали відомі всі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.