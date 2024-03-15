Бутрагеньйо щодо жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: З Манчестер Сіті будуть два чудових матчі для вболівальників

Центральний матч 1/4 фіналу ЛЧ.

Голова правління мадридського Реалу Еміліо Бутрагеньйо прокоментував двобій із Манчестер Сіті у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Слова іспанця наводить Marca.

"Вони чинні чемпіони турніру. Ми чудово знаємо одне одного. Не треба пояснювати всі переваги Манчестер Сіті. На цій стадії немає слабких команд. Нам знову доведеться грати проти "Сіті", ми повинні це прийняти. В них потужна команда, але й ми демонструємо сильну гру.

Це будуть два чудових матчі для вболівальників, ігри найвищого рівня. Ми сподіваємося, що команда впорається із цим завданням.

Нам потрібно досягти хорошого результату на Бернабеу, а потім захистити його на виїзді", — сказав Бутрагеньйо.