Бегірістайн про жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: Ганьба

Емоційна заява від іспанського функціонера.

Спортивний директор Манчестер Сіті Чікі Бегірістайн залишився обурений проведенням жеребкування останніх стадій Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

"Яка ганьба, набридли ці кулі – все те ж саме. Таке ж жеребкування, як минулого року – змінилися лише Ліверпуль на Арсенал.

Ми спробуємо згадати, що сталося минулого сезону, і що нам вдалося вийти у фінал.

У суперника найбільше титулів у Лізі чемпіонів, вони показують стабільність у цьому турнірі, завжди доходять до вирішальних стадій. Але ми вважаємо себе сильною командою і проводимо хороший турнір цього сезону.

Ліга чемпіонів – це турнір Реала. Вони могли не дуже добре грати в Ла Лізі, зате в Лізі чемпіонів справи йшли добре.

У нас достатньо менталітету, щоб знову бути в фіналі Ліги чемпіонів", — заявив Бегірістайн.