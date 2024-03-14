Атлетіко встановив рекорд Ліги чемпіонів

Ще один "плюсик" у скарбничку "матрацників".

Мадридський Атлетіко в серії одинадцятиметрових ударів пройшов міланський Інтер (2:1, 3:2 - в серії пенальті) в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

За інформацією УЄФА, "матрацники" стали першою командою в історії найпрестижнішого європейського клубного турніру, яка виграла три післяматчеві серії пенальті.

Атлетіко перемагав по пенальті леверкузенський Баєр у сезоні-2014/2015 та ейндговенський ПСВ у сезоні-2015/2016.

Зазначимо, що воротар мадридців Ян Облак брав участь у всіх трьох переможних серіях пенальті.

Раніше Облак висловився про вихід Атлетіко у 1/4 фіналу ЛЧ.