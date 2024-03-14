Стали відомі номінанти на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

Результати голосування будуть відомі завтра.

В УЄФА назвали імена чотирьох футболістів, номінованих на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Номінантами стали іспанський голкіпер лондонського Арсеналу Давід Рая (два відбитих пенальті у серії одинадцятиметрових ударів з Порту), словенський воротар мадридського Атлетіко Ян Облак (два відбитих пенальті у серії одинадцятиметрових ударів з Інтером), вінгер дортмундської Борусії Джейдон Санчо (один забитий м'яч у ворота ПСВ) та 17-річний захисник Барселони Пау Кубарсі, який проти Наполі дебютував у Лізі чемпіонів.