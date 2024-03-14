Облак: У серії пенальті є частка везіння

Словенець провів чергову видатну гру.

Воротар мадридського Атлетіко Ян Облак, який став героєм серії пенальті у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з міласньким Інтером (2:1, 3:2 – в серії пенальті) прокоментував перемогу своєї команди над "нерадзуррі". Цитує голкіпера офіційний сайт УЄФА.

"Я завжди говорю, що в серії пенальті є частка везіння, тому що ти маєш вибрати правильний кут. Ти маєш відбити м'яч, але якщо гравець виконає ідеально, думаю, взяти удар буде неможливо. На щастя, сьогодні я зміг це зробити, але головне – перемога та вихід до чвертьфіналу.

Атмосфера в домашніх матчах, як завжди була фантастичною. Вболівальники ніколи нас не розчаровують. Ми можемо програти, вони ніколи, і сьогодні наші фанати знову відіграли вирішальну роль. Вони сильно нам допомогли", — сказав Облак.