Коке: Гра з Інтером увійде в історію Атлетіко

Шикарний двобій.

Капітан мадридського Атлетіко Коке висловився про вихід своєї команди до чвертьфіналу Ліги чемпіонів після перемоги над міланським Інтером (2:1, 3:2 – в серії пенальті).

"Епічний матч, який залишиться в історії клубу, особливо через суперника, який наразі є однією з найкращих команд у Європі. Інтер вийшов у фінал Ліги чемпіонів минулого сезону. Історичний вечір.

Поява Мемфіса Депая на полі змінила гру. Також у нас грає один із найкращих воротарів в світі, і він це в черговий раз довів.

Коли ми всі граємо з таким настроєм, інтенсивністю та концентрацією, то стаємо іншою командою порівняно з тією, яку бачили останнім часом в іграх на виїзді.

Сподіваюся, ми зможемо досягти того рівня футболу, в якому ми граємо на домашньому стадіоні у Лізі чемпіонів", — сказав Коке.