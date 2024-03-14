Грізманн: Ліга чемпіонів — це турнір, у якому ми хочемо перемогти

"Матрацники" натхненні своєю перемогою.

Нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн прокоментував перемогу над міланським Інтером (2:1, 3:2 - в серії пенальті) у другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Цитує фантастичного француза офіційний сайт УЄФА.

"Ми виконали величезну роботу, центральні захисники грали персонально – для нас це незвичайно. Було багато єдиноборств, і ми знали, що вони матимуть вирішальне значення. Виграючи єдиноборства, отримуєш перевагу завдяки технічному оснащенню кожного гравця.

Ми провели чудовий матч, а потім Облак показав талант і допоміг нам виграти у серії пенальті. Це футбол, це Атлетіко.

Сімеоне – дуже пристрасний тренер, він все віддає клубу та гравцям. Вихід до чвертьфіналу важливий для нього та важливий для нас. Це турнір, у якому ми хочемо перемогти. Нам потрібно працювати і продовжувати в тому ж дусі", — заявив лідер Атлетіко.