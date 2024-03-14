Бош: Ми домінували над Боруссією

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Головний тренер ейндговенського ПСВ Петер Бош висловився про програний матч-відповідь дортмундській Боруссії (0:2) у рамках 1/8 фіналу ЛЧ. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Ми погано розпочали матч. Після 30-ти зіграних хвилин нарешті взяли гру до своїх рук, але, на жаль, через тиск нічого не забили.

Ми домінували у цьому матчі, але останній пас не виходив. Можливо, нам трохи не щастило. Дуже прикро, що ми сьогодні тут програли. Виліт із Ліги чемпіонів завжди дуже болючий.

Хлопці дуже добре зіграли у другому таймі, часто опинялися у штрафному майданчику суперника, але приймали не завжди правильні рішення.

До того ж нам не щастило: Чакі Лосано влучив у штангу, Де Йонг втратив шанс наприкінці гри. На такому рівні такими моментами треба користуватись, а ми не змогли цього зробити", — сказав засмучений нідерландець.