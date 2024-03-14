Сімеоне: Я дуже захоплений нашими вболівальниками

14 березня 2024

Сімеоне, Getty images

Команда Ель Чоло подарувала своїм прихільникам справжнє свято.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував переможний двобій проти міланського Інтера (2:1, 3:2 - в серії пенальті). Цитує аргентинця офіційний сайт УЄФА.

"Я дуже захоплений нашими вболівальниками – наданий нам прийом після прибуття на стадіон і на початку матчу був дуже емоційним. 

Ми підійшли до цього матчу після невдалої гри з Кадісом, і, щиро кажучи, я намагався донести до гравців, що зараз не час просити підтримки вболівальників, а навпаки.
Наші вболівальники відіграють ключову роль на Метрополітано і сьогодні весь світ міг це бачити. Вони допомогли нашим гравцям впоратися з неймовірним суперником.
Коке виклався на повну, а Грізманн продовжував бігти доти, поки нікого не залишилося позаду нього. Мемфіс вийшов на поле і показав себе у потрібний момент. Ми на це розраховували.
Можливо, комусь здасться, що потрапити до восьми найкращих команд легко, але це не так", — заявив Ель Чоло.
Раніше головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував поразку своєї команди в рамках 1/8 фіналу ЛЧ.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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