Сімеоне: Я дуже захоплений нашими вболівальниками

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував переможний двобій проти міланського Інтера (2:1, 3:2 - в серії пенальті). Цитує аргентинця офіційний сайт УЄФА.
"Я дуже захоплений нашими вболівальниками – наданий нам прийом після прибуття на стадіон і на початку матчу був дуже емоційним.
Ми підійшли до цього матчу після невдалої гри з Кадісом, і, щиро кажучи, я намагався донести до гравців, що зараз не час просити підтримки вболівальників, а навпаки.
Наші вболівальники відіграють ключову роль на Метрополітано і сьогодні весь світ міг це бачити. Вони допомогли нашим гравцям впоратися з неймовірним суперником.
Коке виклався на повну, а Грізманн продовжував бігти доти, поки нікого не залишилося позаду нього. Мемфіс вийшов на поле і показав себе у потрібний момент. Ми на це розраховували.
Можливо, комусь здасться, що потрапити до восьми найкращих команд легко, але це не так", — заявив Ель Чоло.