Сімеоне: Я дуже захоплений нашими вболівальниками

Команда Ель Чоло подарувала своїм прихільникам справжнє свято.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував переможний двобій проти міланського Інтера (2:1, 3:2 - в серії пенальті). Цитує аргентинця офіційний сайт УЄФА.

"Я дуже захоплений нашими вболівальниками – наданий нам прийом після прибуття на стадіон і на початку матчу був дуже емоційним.

Ми підійшли до цього матчу після невдалої гри з Кадісом, і, щиро кажучи, я намагався донести до гравців, що зараз не час просити підтримки вболівальників, а навпаки.

Наші вболівальники відіграють ключову роль на Метрополітано і сьогодні весь світ міг це бачити. Вони допомогли нашим гравцям впоратися з неймовірним суперником.

Коке виклався на повну, а Грізманн продовжував бігти доти, поки нікого не залишилося позаду нього. Мемфіс вийшов на поле і показав себе у потрібний момент. Ми на це розраховували.

Можливо, комусь здасться, що потрапити до восьми найкращих команд легко, але це не так", — заявив Ель Чоло.