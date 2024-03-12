Матч Барселона — Наполі залишить одну з команд без місця на клубному чемпіонаті світу-2025

Поєдинок важливий для клубів не тільки з точки зору Ліги чемпіонів.

Результат матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24 Барселона — Наполі вплине на їхню участь у клубному чемпіонаті світу-2025, повідомляє портал Mundo Deportivo.

У разі своїх звитяг "блаугранас" і "партенопейці" продовжать боротися за участь у майбутньому турнірі. Команда, що зараз вилетить із Ліги чемпіонів, втратить і місце на КЧС-2025.

Перемога Барселони дозволить Ювентусу зайняти місце неаполітанців в якості найуспішнішого колективу Італії, тоді як перемога Наполі гарантує участь у турнірі Атлетіко, вибиваючи звідти каталонців.

Нагадаємо, нещодавно дортмундська Боруссія стала 20-м учасником майбутнього оновленого КЧС.

Також повідомлялося, що власник Наполі Ауреліо Де Лаурентіс пообіцяв гравцям команди значні преміальні у разі виходу до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

На нашому сайті доступна текстова-онлайн трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ Барселона — Наполі.