Кубарсі та Лопес зіграють з перших хвилин проти Наполі

Стали відомі склади команд на матч головного єврокубка.

В рамках поєдинку-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Барселона прийме на своєму полі Наполі. В першому матчі між цими командами було зафіксовано нічийний результат.

В стартовому складі Барселони з перших хвилин зіграють Кубарсі та Лопес. У неаполітанців в старті вийде Траоре.

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу — Лопес, Крістенсен, Гюндоган — Ямал, Левандовські, Діас

Запасні: Пенья, Астралага, Форт Гарсія, Мартінес, Ромеу, Роберто, Касадо, Ернандес Лоренцо, Феліш, Роке, Гую

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Руї — Замбо-Ангісса, Лоботка, Траоре — Політано, Осімген, Кварацхелія

Запасні: Контіні-Барановський, Голліні, Олівера, Бернардо де Соуза, Маццоккі, Естігор, Каюсте, Гранже Ліндстрьом, Сімеоне, Нгонге, Распадорі

Нагадаємо, початок матчу Барселона — Наполі заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.