Едегор: В минулому матчі з Порту було багато пауз

Півзахисник Арсеналу Мартін Едегор висловився перед важливим матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 12 березня, Арсенал прийматиме Порту в рамках матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після поразки 0:1. Напередодні півзахисник Арсеналу Мартін Едегор згадав минулий матч та порівняв його з поєдинком проти Брентфорда (2:1).

"У кожному матчі відбувається стільки всього. У тому матчі м'яч дуже часто перебував не у грі. Було багато пауз, усього такого. Думаю, ви бачили щось подібне в матчі проти Брентфорда. Вважаю, у тій грі ми чудово впоралися. Думаю, це було хороше тренування.

Ми вже показали, чому навчилися у грі проти Порту. Сподіваюся, у грі у відповідь зможемо виступити навіть краще. Ми хочемо грати у свій футбол. Не хочемо надто багато концентруватись на них, на тому, що вони роблять. Хочемо грати у свій футбол, це головне.

Нам довелося справлятися з різними ситуаціями, було багато затягувань часу. Потрібно контролювати емоції весь матч. Думаю, ми вже чудово справлялися з таким завданням", – сказав Едегор.

Початок матчу — о 22:00. Онлайн-трансляція пройде на Football.ua.