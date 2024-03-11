Кальцона: Нам треба стримати Барселону

Десять мільйонів від Де Лаурентіса допоможуть це зробити, але це не точно.

Головний тренер Наполі Франческо Кальцона висловився про каталонську Барселону перед очним протистоянням у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Наполі готовий. Ми провели кілька днів, шліфуючи деталі, і хлопцям не терпиться показати проти Барселони все, на що вони здатні. Так, ми все ще пропускаємо голи, але поступово виправляємо цю ситуацію.

Барселона має чітку ідентичність. Навіть Хаві каже, що вони не змінюватимуть свого підходу. Ми говоримо про команду, яка має безліч тактичних опцій та гравців. Ми маємо стримати їх.

Ямал має якості для того, щоб стати найкращим гравцем світу. Він дуже молодий, але виглядає, як майстер. Він має все, щоб бути топ-гравцем світового рівня", — заявив італійський фахівець.