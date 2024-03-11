Гравці Інтера Арнаутович та Аугусто можуть пропустити гру з Атлетіко

Втрати у "нерадзуррі".

Захисник міланського Інтера Карлос Аугусто та форвард "нерадзуррі" Марко Арнаутович отримали пошкодження та можуть пропустити матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ з мадридським Атлетіко. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Повідомляється, що зазначені гравці сьогодні, 11 березня, пройшли медичні тести у спеціалізованій установі. За підсумками медобстеження у австрійця виявлено розтягнення м'язів правого стегна, а у бразильця діагностували розтягнення литкового м'яза правої ноги. Обидва гравці міланського клубу пройдуть повторне обстеження найближчими днями.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Атлетіко-Інтер пройде 13-го березня, о 22:00 за київським часом.