Хаві: Не бачу в Європі команд кращих за Барселону

Напередодні матчу-відповіді в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Наполі головний тренер каталонців Хаві поспілкувався з журналістами на передматчевій прес-конференції.
"Матч з Наполі — найважливіший у сезоні і ми до нього підходимо з великим ентузіазмом. Ми вже чотири роки не грали у чвертьфіналі, і все складається так, як ми й передбачали. Барса гратимемо проти команди, яка, хоч і переживає не найкращі часи, але все одно є чинним чемпіоном Італії.
З новим тренером Наполі став кращим, динамічнішим і невимушеним. Ми зазнали суттєвих втрат, але нам треба боротися. Ми були кращі у першій грі та повинні бути кращими зараз. Це шанс вийти до чвертьфіналу, переломити ситуацію. Втрати – це не виправдання, і ми не боїмося зазнати невдачію.
Фаворитів немає, шанси 50 на 50. Вболівальники на нашому стадіоні дають нам невелику перевагу.
Ми пропрацювали всі сценарії, які, на нашу думку, можуть статися, тому ми повністю готові.
Я не бачу в Європі команд кращих за нас, вони просто інші. Ми можемо конкурувати з будь-ким. Змінюється лише наша економічна ситуація", – сказав головний тренер Барселони.
Гра між Барселоною та Наполі відбудеться 12-го березня, о 22:00 за київським часом.