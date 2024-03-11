Хаві: Не бачу в Європі команд кращих за Барселону

Впевнена заява від ентренадора Барси.

Напередодні матчу-відповіді в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Наполі головний тренер каталонців Хаві поспілкувався з журналістами на передматчевій прес-конференції.

"Матч з Наполі — найважливіший у сезоні і ми до нього підходимо з великим ентузіазмом. Ми вже чотири роки не грали у чвертьфіналі, і все складається так, як ми й передбачали. Барса гратимемо проти команди, яка, хоч і переживає не найкращі часи, але все одно є чинним чемпіоном Італії.

З новим тренером Наполі став кращим, динамічнішим і невимушеним. Ми зазнали суттєвих втрат, але нам треба боротися. Ми були кращі у першій грі та повинні бути кращими зараз. Це шанс вийти до чвертьфіналу, переломити ситуацію. Втрати – це не виправдання, і ми не боїмося зазнати невдачію.