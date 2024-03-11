Канселу: Наполі грає дедалі краще, тож Барселона повинна бути обережною

Захисник Барселони прокоментував події у власній кар’єрі за минулий рік.

Каталонська Барселона перебуває в передчутті матчу-відповіді проти неаполітанського Наполі на власному полі в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на тлі нічиєї в гостях (1:1).

Захисник "блаугранас" Жоау Канселу, для якого Італія не є чужою країною через виступи за міланський Інтер та туринський Ювентус, перед грою поділився власними очікуваннями.

"Мені пощастило грати тільки за великі команди, тому я дуже пишаюся своїм шляхом і своєю кар’єрою. Ніхто й ніколи нічого мені не давав просто так. Моє майбутнє? Ще нічого не знаю, але хотів би залишитися тут. Я виріс, захоплюючись Барсою Роналдінью, мого кумира, тому для мене гордість носити цю футболку. Існує не так багато інших клубів, куди я можу піти.

Цей рік є для нас дуже непростим. Барселона — дуже особливий клуб. Хаві сказав, що залишить нас наприкінці сезону, у команди були злети і падіння протягом сезону. Але перемога над Наполі була б гарною мотивацією, наш сезон набув би іншого аспекту.

Футбол — це взагалі дивний вид спорту. Згадаймо той-таки Наполі. У них також важкий сезон. Вони до цього виграли скудетто, граючи у видовищний футбол, але змінили тренера, і тепер почувають себе не дуже впевнено. Вони постійно щось змінюють у собі, і якщо це нове не працює, то вони знову це змінюють. Так буває.

Ти намагаєшся щось робити з добрими намірами, і це не спрацьовує. А в Наполі тиск у плані здобуття перемог такий самий, як і в Барселоні. Ми втратили двох важливих гравців, таких як Педрі та де Йонг, тож буде важко, але Барса — одна з найбільших інституцій у світовому футболі, і ми маємо великий і кваліфікований склад, який має виконувати власні завдання.

Ламін Ямал? Це неймовірний футболіст. Грати за Барселону у віці 16 років — це справа не для кожного. Він має особливий талант, але футбол — це не тільки талант. Ви також повинні мати менталітет, і, із того, що я бачу, Ламін має його. Якщо він триматиме голову на плечах, а ті, хто його оточує, допоможуть йому встояти на ногах, я думаю, у нього може бути неймовірне майбутнє.

Також слідкуйте за Кубарсі та Ферміном. Ла Масія загалом робить чудову роботу, виховуючи чудових гравців.

Наполі? Мені завжди дуже подобався цей клуб через Марадону, а також тому, що це популярна команда з глибоким корінням у рідному місті. Коли я приїхав до Італії, їх очолював Саррі, і вони грали в чудовий футбол. Той, про який вони завжди мріяли.

У першому матчі ми залишили їм шанси, провели чудовий перший тайм і повинні були забивати більше. Ми переважали, а в них мало що виходило, але зараз ми на рівних. Квара, Осімген і Політано — виняткові таланти. Осімген у першому матчі забив нам гол, він один з найкращих нападників у світі. Але це ще не все: мені подобаються Зелінські, який не може грати, бо його немає в списку, і Лоботка, я грав з ним проти Португалії — він чудовий гравець.

Словак Кальцона провів чудову кваліфікацію до чемпіонату Європи, програвши лише нам, збірній Португалії. Я його мало знаю, але він здається дуже хорошим тренером. Наполі грає дедалі краще, тож ми повинні бути обережними.

У мене чудові спогади про Італію, як на полі, так і за його межами. Я знаю, що вболівальникам Інтера не сподобався мій перехід до Ювентуса, і мені шкода через це, тому що в Мілані у мене з’явилося багато друзів.

На людському рівні Італія — найближча до Португалії країна, яку я зустрів під час свого європейського турне, і мені було дуже приємно там побувати. Атлетіко — Інтер? Ех, дуже складно обрати. Дві команди, схожі за манерою гри, я очікую дуже фізичної боротьби між двома великими командами. Не знаю, усе може статися, навіть якщо Інтер зараз майже завжди виграє й фактично тримає в руках скудетто.

Зараз вони знаходяться на вершині, поступаючись лише Манчестер Сіті. Для мене команда Гвардіоли є фаворитом у боротьбі за перемогу в Лізі чемпіонів через склад, манеру гри та особистість тренера. Це єдина команда, яка виграла вісім матчів з восьми, у них є все для того, щоб вийти перед усіма нами на біс. Але наступним після Сіті в світі футболу сьогодні йде Інтер", — заявив португальський виконавець.

Матч-відповідь поміж каталонською Барселоною та неаполітанським Наполі відбудеться 12 березня, о 22:00.