Директор РБ Лейпциг Шредер: В обох матчах повага суддів до Реала була занадто великою

Німецький клуб обурений діями арбітрів.

Спортивний директор РБ Лейпциг Ровен Шредер прокоментував суперечливе суддівство у двоматчевому двобої 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "биками" та мадридським Реалом (1:1) . Слова німецького функціонера наводить Sky Sports.

"У ситуації Вінісіуса та Орбана, на мою думку, можливе лише одне рішення. Це вплинуло на результат гри. Якщо гравець так поводиться, зробивши фол, для мене не може бути двох думок. Думаю, це все бачили.

З ВАР має бути можливість впливати на суперечливі рішення. А потім цей гравець робить рахунок 1:0 — це квінтесенція всього протистояння.

Дуже дуже спірно. В обох матчах повага суддів до Реала була занадто великою. Хочу зробити величезний комплімент нашій команді", – сказав Шредер.

Нагадаємо, наа 55-й хвилині матчу Реал-РБ Лейпциг вінгер "вершкових" Вінісіус Жуніор сфолив на Віллі Орбані, а потім штовхнув його двома руками у шию. Головний суддя матчу Давіде Масса показав бразильцю жовту картку.

У першій грі між цими командами судді також ухвалили спірне рішення не на користь німецького клубу. Гол Беньямін Шешко у ворота Реалу на 2-й хвилині було скасовано через суперечливий офсайд.