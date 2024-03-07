Рюдігер: Ми не святкуємо вихід до наступного раунду Ліги чемпіонів, тому що грали погано

Реал був близький до сенсаційного вильоту з ЛЧ.

Центральний захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер висловився про гру своєї команди у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з РБ Лейпциг (1:1). Наводить слова німця CBS Sports.

"Ми не святкуємо вихід до чвертьфіналу, бо грали погано. Ми не розуміли результат першого матчу, просто були недбалі і повільні, невдало діяли у обороні. У Лізі чемпіонів за таке карають.

Лейпциг добре грав, постійно чинячи тиск на нас. Ця команда змусила нас притиснутися до воріт, і ми не знайшли відповіді. У Лізі чемпіонів не можна розпочинати та закінчувати матч так, як це робили ми. Потрібно всі 90 хвилин бути уважними та зарядженими на боротьбу", — сказав після матчу Рюдігер.

Нагадаємо, перший матч завершився мінімальною перемогою Реала з рахунком 1:0, що дозволило у підсумку пройти у 1/4 фіналу ЛЧ.