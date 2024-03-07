Раум: До гравців Реала суддя звертався більш чемно

Лейпцигу не вистачало Хесуса Хіль Мансано.

Захисник РБ Лейпциг Давід Раум прокоментував суддівську роботу Давіде Масси у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ між "биками" та мадридським Реалом. Цитує німця портал volksfreund.de.

"Не назвав би суддівство дивним, але суддя говорив зі мною та моїми партнерами з невеликою усмішкою. Він однозначно хороший рефері, але ми теж приємні та класні хлопці. З нами можна розмовляти нормально. На мій погляд, до гравців Реала він звертався більш чемно.

Прикро, що доводиться коментувати суддівство у такому турнірі, як Ліга чемпіонів. Тут повинні працювати найкращі з найкращих. Він, безумовно, топ-суддя, але ухвалив кілька поганих рішень. Я не хочу знати, що відбувається, коли Вінісіус спокійно дозволяє собі схопити Орбана за горло", — сказав незадоволений захисник РБ Лейпциг.