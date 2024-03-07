Орбан: Cуддям не вистачає сміливості, щоб видаляти зірок

Чергова неприйнятна поведінка Віні.

Капітан РБ Лейпциг Віллі Орбан висловився про суддівство у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з мадридським Реалом (1:1). Його слова наводить Sky Sports.

"На жаль, суддям не вистачає сміливості, щоб видаляти зіркових гравців. Вінісіусу можна було показати червону картку. Він двома руками вдарив мене в шию. Це неповага", — заявив центральний захисник.

Нагадаємо, на 55-й хвилині матчу Реал-РБ Лейпциг, футболіст "вершкових" Вінісіус Жуніор сфолив на Орбані, а після цього, під час суперечки, штовхнув угорця двома руками в шию, після чого захисник опинився на футбольному газоні Сантьяго Бернабеу. За цей фол ьразилець отримав жовту картку.

Раніше півзахисник Реала Джуд Беллінгем прокоментував гру проти РБ Лейпциг.